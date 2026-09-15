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Kuşatma filminin konusu ne? Kuşatma filminin oyuncuları kim?

Kuşatma filminin konusu ne? Kuşatma filminin oyuncuları kim?

15.09.2026 13:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kuşatma filminin konusu ne? Kuşatma filminin oyuncuları kim?

Kuşatma (The Siege) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuşatma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kuşatma filminin konusu ne? Kuşatma filminin oyuncuları kim?
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Kuşatma filminin yönetmen koltuğunda Edward Zwick oturuyor. Filmin senaristliğini ise Lawrence Wright ve Menno Meyjes üstleniyor. Peki, Kuşatma filminin konusu ne? Kuşatma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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KUŞATMA FİLMİNİN KONUSU NE?

FBI ajanı Anthony Hubbard ve çalışma arkadaşı Frank Haddad yolcu dolu bir otobüsün içerisinde patlayıcı mühimmat bulunduğu ihbarıyla harekete geçerler. Kısa zaman içerisinde bombanın sahte olduğu ortaya çıkar ancak şüpheler dağılmaz. Sürekli tehdit içeren uyarılara maruz kalan FBI, yakın zaman içerisinde içinde bomba bulunan bir başka otobüsün gerçekten patlamasıyla durumun ciddiyetine kavrar. Hem ülke tarihinin hem de dünya tarihinin kaderini değiştirebilecek güce sahip olan bir terörist saldırısı tüm dünyayı alarma geçirir. New York şehrinin en önemli mevkilerine düzenlenen bu yıkıcı saldırılar durdurulabilecek midir?

KUŞATMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington

Bruce Willis

Annette Bening

KUŞATMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kuşatma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.

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