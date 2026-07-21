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La Soga: Kurtuluş filminin konusu ne? La Soga: Kurtuluş filminin oyuncuları kim?

La Soga: Kurtuluş filminin konusu ne? La Soga: Kurtuluş filminin oyuncuları kim?

21.07.2026 17:20:00
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Haber Merkezi
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La Soga: Kurtuluş filminin konusu ne? La Soga: Kurtuluş filminin oyuncuları kim?

La Soga: Kurtuluş (La Soga: Salvation) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. La Soga: Kurtuluş filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, La Soga: Kurtuluş filminin konusu ne? La Soga: Kurtuluş filminin oyuncuları kim?
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La Soga: Kurtuluş filminin yönetmen ve senaristliğini Manny Perez üstleniyor. Peki, La Soga: Kurtuluş filminin konusu ne? La Soga: Kurtuluş filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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LA SOGA: KURTULUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Aranan bir tetikçi olan Luisito, son işinden sonra kız arkadaşı Lia ile birlikte sakin bir sahil kasabasına yerleşir. Ancak onların huzurlu hayatları Lia'nın, Luisito'nun becerilerini son bir kez kullanmasını isteyen biri tarafından kaçırılmasıyla yarım kalır. Luisito, sevdiği kadının hayatını kurtarmak için içindeki şeytanlarla ve şiddet dolu geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

LA SOGA: KURTULUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Manny Perez

Sarah Jorge León

Hada Vanessa

LA SOGA: KURTULUŞ IMDb PUANI KAÇ?

La Soga: Kurtuluş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.

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