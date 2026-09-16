DC Comics’in sevilen karakterlerini ekrana taşıyan Lanterns, bilim kurgu, gizem ve polisiye unsurlarını bir araya getiriyor. Peki, Lanterns dizisinin konusu nedir? Lanterns dizi oyuncuları kimler? Lanterns dizi hangi platformda yayınlanıyor?

LANTERNS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizinin merkezinde deneyimli Green Lantern Hal Jordan ile yeni recruit John Stewart bulunuyor. İki uzay polisi, ABD’nin Nebraska eyaletinde işlenen bir cinayeti araştırırken Dünya merkezli karanlık ve gizemli bir soruşturmanın içine çekiliyor. Cinayet soruşturması ilerledikçe daha büyük bir gizemin izleri ortaya çıkıyor.

LANTERNS DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerde Kyle Chandler ve Aaron Pierre yer alıyor. Chandler, deneyimli Green Lantern Hal Jordan’ı; Pierre ise yeni Green Lantern adayı John Stewart’ı canlandırıyor. Kadronun diğer önemli isimleri arasında Kelly Macdonald, Nathan Fillion, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney ve Ulrich Thomsen bulunuyor. Fillion, Guy Gardner karakterine hayat veriyor.

LANTERNS HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Lanterns, HBO yapımı olarak HBO ve HBO Max üzerinden yayınlanıyor. HBO'nun resmi sayfasında dizi, Green Lantern karakterlerinden uyarlanan HBO Original yapım olarak yer alıyor.