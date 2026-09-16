Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lanterns dizisinin konusu nedir? Lanterns dizisi oyuncuları kimler? Lanterns dizisi hangi platformda yayınlanıyor?

Lanterns dizisinin konusu nedir? Lanterns dizisi oyuncuları kimler? Lanterns dizisi hangi platformda yayınlanıyor?

16.09.2026 00:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Lanterns dizisinin konusu nedir? Lanterns dizisi oyuncuları kimler? Lanterns dizisi hangi platformda yayınlanıyor?

DC evreninin merakla beklenen yapımlarından Lanterns dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın platformu araştırılıyor. Peki, Lanterns dizisinin konusu nedir? Lanterns dizisi oyuncuları kimler? Lanterns dizisi hangi platformda yayınlanıyor?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

DC Comics’in sevilen karakterlerini ekrana taşıyan Lanterns, bilim kurgu, gizem ve polisiye unsurlarını bir araya getiriyor. Peki, Lanterns dizisinin konusu nedir? Lanterns dizisi oyuncuları kimler? Lanterns dizisi hangi platformda yayınlanıyor?

LANTERNS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? 

Dizinin merkezinde deneyimli Green Lantern Hal Jordan ile yeni recruit John Stewart bulunuyor. İki uzay polisi, ABD’nin Nebraska eyaletinde işlenen bir cinayeti araştırırken Dünya merkezli karanlık ve gizemli bir soruşturmanın içine çekiliyor. Cinayet soruşturması ilerledikçe daha büyük bir gizemin izleri ortaya çıkıyor.

LANTERNS DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerde Kyle Chandler ve Aaron Pierre yer alıyor. Chandler, deneyimli Green Lantern Hal Jordan’ı; Pierre ise yeni Green Lantern adayı John Stewart’ı canlandırıyor. Kadronun diğer önemli isimleri arasında Kelly Macdonald, Nathan Fillion, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney ve Ulrich Thomsen bulunuyor. Fillion, Guy Gardner karakterine hayat veriyor.

LANTERNS HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Lanterns, HBO yapımı olarak HBO ve HBO Max üzerinden yayınlanıyor. HBO'nun resmi sayfasında dizi, Green Lantern karakterlerinden uyarlanan HBO Original yapım olarak yer alıyor.

İlgili Konular: #Lanterns #DC Comics

İlgili Haberler

Sıradaki Şarkı filminin konusu ne? Sıradaki Şarkı filminin oyuncuları kim?
Sıradaki Şarkı filminin konusu ne? Sıradaki Şarkı filminin oyuncuları kim? Sıradaki Şarkı (Press Play) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sıradaki Şarkı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sıradaki Şarkı filminin konusu ne? Sıradaki Şarkı filminin oyuncuları kim?
Kuşatma filminin konusu ne? Kuşatma filminin oyuncuları kim?
Kuşatma filminin konusu ne? Kuşatma filminin oyuncuları kim? Kuşatma (The Siege) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kuşatma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kuşatma filminin konusu ne? Kuşatma filminin oyuncuları kim?
Farklı Bir Son filminin konusu ne? Farklı Bir Son filminin oyuncuları kim?
Farklı Bir Son filminin konusu ne? Farklı Bir Son filminin oyuncuları kim? Farklı Bir Son (Another End) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı Bir Son filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Farklı Bir Son filminin konusu ne? Farklı Bir Son filminin oyuncuları kim?