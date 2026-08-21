Madalyon filminin yönetmen koltuğunda Gordon Chan oturuyor. Filmin senaristliğini ise Bey Logan, Gordon Chan üstleniyor. Peki, Madalyon filminin konusu ne? Madalyon filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

MADALYON FİLMİNİN KONUSU NE?

Hong-Kong sinemasının alameti farikası oyuncu kimdir diye sorulacak olursa, hiç şüphesiz bu sorunun yanıtı, bir çok serüven filmi hayranı için Jackie Chan olacaktır. İşte, yılların eskitemediği oyuncu, bu kez de Çinli göçmen bir polisi canlandırıyor. Üstelik başına gelen bir kaza sonucu hayata gözlerini yumduktan sonra, süper güçlere sahip bir hayalet olarak geri dönüyor. Onun yeni güçlere sahip olmasında, gizemli bir güce sahip madalyonun etkisi olmuştur. Hoş bir İnterpol ajanının refakatinde bu madalyonun sırrıfa vakıf olmak isterler. Üstelik madalyonun ekmeğini yemek isteyen "Yılan Kafa" başlarına bela olmuştur.

MADALYON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan Müfettiş Eddie Yang

Lee Evans - Interpol Müfettişi Arthur Watson

Claire Forlani - Müfettiş Nicole James

Alex Bao Jai

Julian Sands - Yılankafa / AJ Staul

Johann Myers - Giscard

John Rhys-Davies - Komutan Hammerstock-Smythe

Anthony Wong - Lester Wong

Christy Chung - Charlotte Watson

Billy Hill - Miles Watson

MADALYON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Madalyon filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.