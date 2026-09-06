Marmalade filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Keir O'Donnell üstleniyor. Peki, Marmalade filminin konusu ne? Marmalade filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

MARMALADE FİLMİNİN KONUSU NE?

Marmalade, suç kokan, uçuk kaçık bir aşk hikayesini konu ediyor. Yakın zamanda hapsedilen Baron, hapishaneden firar konusunda bilgili bir geçmişe sahip olan hücre arkadaşı Otis ile arkadaşlık kurar. İkili birlikte bir kaçış planı yaparken Baron, hayatının aşkı Marmalade ile nasıl tanıştığının ve hasta annesine bakmak için "Bonnie ve Clyde" tarzı bir banka soyma planlarının hikayesini anlatmaya başlar.

MARMALADE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joe Keery

Camila Morrone

Aldis Hodge

MARMALADE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Marmalade filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.