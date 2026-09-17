Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 16 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 16 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

17.09.2026 00:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 16 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye’de 5. haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun ardından 3. ve 4. eleme adayları ile dokunulmazlığı kazanan takım merak ediliyor. Peki, MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 16 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

MasterChef Türkiye'de 16 Eylül 2026 tarihli dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli oldu. Mantı düellosunda Kırmızı ve Mavi Takım, hazırladıkları mantı tabaklarıyla şeflerin karşısına çıktı. Takımlar, şeflerden en yüksek puanı alarak dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Peki, MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 16 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

Image

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. 

Image

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Kübra oldu.

Image

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Faruk ve Şadi oldu. 

İlgili Konular: #Eleme Adayı #masterchef dokunulmazlık #MasterChef Türkiye 2026

İlgili Haberler

MasterChef eleme adayı kim oldu? 15 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef eleme adayı kim oldu? 15 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan doruğa çıktı. 15 Eylül 2026 Salı akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için mücadele ederken, “MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?” soruları gündeme geldi.
MasterChef kaptanlığı kim kazandı? 14 Eylül 2026 MasterChef mavi takımın kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlığı kim kazandı? 14 Eylül 2026 MasterChef mavi takımın kaptanı kim oldu? MasterChef Türkiye’de 14 Eylül Pazartesi akşamı kaptanlık düellosu gerçekleşti. İzleyiciler kaptanlık oyununun kazananını merak ediyor. Peki, MasterChef kaptanlığı kim kazandı? 14 Eylül 2026 MasterChef mavi takımın kaptanı kim oldu?