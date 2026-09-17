MasterChef Türkiye'de 16 Eylül 2026 tarihli dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli oldu. Mantı düellosunda Kırmızı ve Mavi Takım, hazırladıkları mantı tabaklarıyla şeflerin karşısına çıktı. Takımlar, şeflerden en yüksek puanı alarak dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Peki, MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 16 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Kübra oldu.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Faruk ve Şadi oldu.