MasterChef Türkiye’de yeni haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi 9 Eylül akşamı ekrana geliyor. 8 Eylül’de oynanan ilk dokunulmazlığı Kırmızı Takım kazanırken, Cansu ve Nilay haftanın ilk eleme adayları olmuştu. Gözler şimdi gecenin sonunda belli olacak 3. ve 4. eleme adaylarına çevrildi. Peki, MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 9 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk eleme adayları Cansu ve Nilay oldu. 3. ve 4. eleme adayı henüz belli olmadı.