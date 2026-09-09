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MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 9 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 9 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

9.09.2026 23:37:00
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Haber Merkezi
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MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 9 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye’de 9 Eylül Çarşamba akşamı eleme heyecanı devam ediyor. İzleyiciler, haftanın 3. ve 4. eleme adaylarının kim olduğunu ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığını merak ediyor. Peki, MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 9 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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MasterChef Türkiye’de yeni haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi 9 Eylül akşamı ekrana geliyor. 8 Eylül’de oynanan ilk dokunulmazlığı Kırmızı Takım kazanırken, Cansu ve Nilay haftanın ilk eleme adayları olmuştu. Gözler şimdi gecenin sonunda belli olacak 3. ve 4. eleme adaylarına çevrildi. Peki, MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 9 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk eleme adayları Cansu ve Nilay oldu. 3. ve 4. eleme adayı henüz belli olmadı.

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