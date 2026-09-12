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MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 11 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 11 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

12.09.2026 00:31:00
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Haber Merkezi
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MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 11 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye’de 11 Eylül Cuma akşamı eleme heyecanı devam ediyor. İzleyiciler, haftanın 5. ve 6. eleme adaylarının kim olduğunu ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığını merak ediyor. Peki, MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 11 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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MasterChef Türkiye’de yeni haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi 11 Eylül Cuma akşamı ekrana geliyor. Haftanın ilk eleme adayları belli olmuştu. Gözler şimdi gecenin sonunda belli olacak 5. ve 6. eleme adaylarına çevrildi. Peki, MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 11 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

İlk eleme adayları Cansu ve Nilay olmuştu.

İkinci takım oyununda kırmızı takımdan dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Muhammed oldu. Günün eleme adayları ise Emre ve Tolgahan olmuştu.

Üçüncü takım oyununda ise Recep ve Şadi eleme adayı oldu. 

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