Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürilik ettiği Masterchef yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı belli oldu. Peki, Masterchef 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 28 Ağustos 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları Recep ve Kübra oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu ve bireysel dokunulmazlığı Şükran kazandı.