MasterChef Türkiye'de heyecan dokunulmazlık oyunuyla devam etti. Mavi ve Kırmızı Takım, şeflerin belirlediği konsept ve menü doğrultusunda hazırladıkları tabaklarla dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etti. Peki, MasterChef 7. ve 8. eleme adayı kim oldu? 19 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Enes oldu.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Nurten ve Ayşe oldu.