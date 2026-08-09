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MasterChef ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim?

MasterChef ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim?

9.08.2026 00:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MasterChef ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı sona eriyor. 8 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde 20 kişilik ana kadroya girecek son yarışmacı için mücadele edilirken, izleyiciler “MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim?
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya girecek son isim için heyecan doruğa çıktı. Peki, MasterChef ana kadroya giren son yarışmacı kim oldu? 8 Ağustos MasterChef ana kadroya giren 20. yarışmacı kim?

8 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 20. YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef'in 8 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan bölümde 7 yarışmacı ilk turda başarılı tabak çıkartarak, ikinci tura yükselmeye hak kazandı. Bu yarışmacılar ise Koray, İrem, Sercan, Şerif, Nurettin, Asuman ve Recep oldu. İkinci turda yeni bir tabak yapan 7 yarışmacıdan ise bir kişi ana kadroya yükselen son isim olacak. Henüz Masterchef 2026'nın ana kadrosuna girmeye hak kazanan 20. ve son yarışmacı belli olmadı. Masterchef'in ana kadrosuna giren son yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

2026 MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN BÜTÜN YARIŞMACILAR 

Masterchef 2026'nın ana kadrosuna girmeye hak kazanan 19 yarışmacı geçtiğimiz günlerde belirlenmişti. İlk hafta ana kadroya isimlerini yazdıran isimler sırayla Batuhan, Nilay, Şirin, Gül ve Enes olmuştu. İkinci hafta ise Eyüpcan, Demirhan, Burçin, Nurten ve Şadi ana kadro biletini aldı. Üçüncü hafta yarışmacıları arasında ise Mehmet, Tolga, Ayşe, Kübra ve Gül ana kadroya girdi.

Bu hafta ise dördüncü ve son ekipten geçtiğimiz günlerde ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacılar sırayla Simge, Bahar, Şükran ve Armağan olmuştu. Bugün Masterchef 2026'nın ana kadrosuna girmeye hak kazanan son isim belirlenecek.

İlgili Konular: #TV8 #Masterchef Türkiye #MasterChef

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