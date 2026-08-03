Masterchef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? 2 Ağustos 2026 Masterchef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 15. YARIŞMACI KİM OLDU?
Ana kadroya giren 15. yarışmacı henüz belli olmadı.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
3. GRUP
Tolga
Muhammed
Ayşe