Masterchef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? 2 Ağustos 2026 Masterchef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

Ana kadroya giren 15. yarışmacı henüz belli olmadı.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

1. GRUP

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

2. GRUP

Sercan

Ayla

Nurten

Şadi

Burçin

3. GRUP

Tolga

Muhammed

Ayşe