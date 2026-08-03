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Masterchef ana kadroya kim girdi? 2 Ağustos 2026 Masterchef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

Masterchef ana kadroya kim girdi? 2 Ağustos 2026 Masterchef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

3.08.2026 00:03:00
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Haber Merkezi
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Masterchef ana kadroya kim girdi? 2 Ağustos 2026 Masterchef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TV8 ekranlarında 2 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, ana kadroya giren 15. isim olabilmek için şeflerin karşısına çıktı. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi, 15. yarışmacı kim oldu?
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Masterchef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? 2 Ağustos 2026 Masterchef ana kadroya giren 15. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 15. YARIŞMACI KİM OLDU?

Ana kadroya giren 15. yarışmacı henüz belli olmadı.

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MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

1. GRUP

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

2. GRUP

Sercan

Ayla

Nurten

Şadi

Burçin

3. GRUP

Tolga

Muhammed

Ayşe

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