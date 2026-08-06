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MasterChef ana kadroya kim girdi? 5 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya kim giren 17. yarışmacı kim oldu?

MasterChef ana kadroya kim girdi? 5 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya kim giren 17. yarışmacı kim oldu?

6.08.2026 00:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MasterChef ana kadroya kim girdi? 5 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya kim giren 17. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 5 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde 17. yarışmacı olabilmek için mücadele eden yarışmacılar, şeflerin verdiği zorlu etaplarda hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef ana kadroya kim girdi? 5 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya kim giren 17. yarışmacı kim oldu?
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MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkarken ana kadroya girme mücadelesi de tüm hızıyla sürüyor. 5 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, MasterChef Türkiye’nin 17. ana kadro yarışmacısı olabilmek için tezgâh başına geçti. İlk etapta şeflerin belirlediği yemeği en iyi şekilde hazırlamaya çalışan yarışmacılar, ardından final etabında bir kez daha hünerlerini ortaya koydu. Peki, 5 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 17. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'nin 5 Ağustos 2026 tarihli yeni bölümünde dördüncü gruptan ana kadroya giren 17. yarışmacı, şeflerin değerlendirmesinin ardından belli olacak.

Ana kadroya giren 17. yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

1. GRUP

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

2. GRUP

Sercan

Ayla

Nurten

Şadi

Burçin

3. GRUP

Tolga

Muhammed

Ayşe

4. GRUP

Simge

İlgili Konular: #Masterchef Türkiye #MasterChef

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