MasterChef ana kadroya kim girdi? 5 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya kim giren 17. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkarken ana kadroya girme mücadelesi de tüm hızıyla sürüyor. 5 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, MasterChef Türkiye’nin 17. ana kadro yarışmacısı olabilmek için tezgâh başına geçti. İlk etapta şeflerin belirlediği yemeği en iyi şekilde hazırlamaya çalışan yarışmacılar, ardından final etabında bir kez daha hünerlerini ortaya koydu. Peki, 5 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 17. yarışmacı kim oldu?
MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye'nin 5 Ağustos 2026 tarihli yeni bölümünde dördüncü gruptan ana kadroya giren 17. yarışmacı, şeflerin değerlendirmesinin ardından belli olacak.
Ana kadroya giren 17. yarışmacı açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
3. GRUP
Tolga
Muhammed
Ayşe
4. GRUP
Simge