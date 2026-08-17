MasterChef Türkiye 2026'da sezonun ilk eleme heyecanı yaşanırken, 16 Ağustos 2026 Pazar akşamı ekrana gelen bölümde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda önlüğüne veda eden yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef'e veda eden ilk isim kim oldu? 16 Ağustos Pazar günü MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları Simge, Batuhan, Demirhan, Enes, Nilay, Burçin, Kübra ve Tolga oldu. Sekiz yarışmacı, eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesine girerek MasterChef'te kalabilmek için mücadele etti.

MASTERCHEF'E VEDA EDEN İLK İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'ya veda eden isim Demirhan oldu.