Cumhuriyet Gazetesi Logo
MasterChef'e veda eden ilk isim kim oldu? 16 Ağustos Pazar günü MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MasterChef'e veda eden ilk isim kim oldu? 16 Ağustos Pazar günü MasterChef Türkiye'de kim elendi?

17.08.2026 00:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MasterChef'e veda eden ilk isim kim oldu? 16 Ağustos Pazar günü MasterChef Türkiye'de kim elendi?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ilk eleme heyecanı yaşanırken, 16 Ağustos 2026 Pazar akşamı yarışmaya veda eden ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki, MasterChef'e veda eden ilk isim kim oldu? 16 Ağustos Pazar günü MasterChef Türkiye'de kim elendi?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

MasterChef Türkiye 2026'da sezonun ilk eleme heyecanı yaşanırken, 16 Ağustos 2026 Pazar akşamı ekrana gelen bölümde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda önlüğüne veda eden yarışmacının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef'e veda eden ilk isim kim oldu? 16 Ağustos Pazar günü MasterChef Türkiye'de kim elendi?

Image

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları Simge, Batuhan, Demirhan, Enes, Nilay, Burçin, Kübra ve Tolga oldu. Sekiz yarışmacı, eleme gecesinde şeflerin değerlendirmesine girerek MasterChef'te kalabilmek için mücadele etti.

Image

MASTERCHEF'E VEDA EDEN İLK İSİM KİM OLDU? 

MasterChef Türkiye 2026'ya veda eden isim Demirhan oldu. 

İlgili Konular: #masterchef eleme #masterchef eleme potası #MasterChef Türkiye 2026