15 Eylül 2026 Salı akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde haftanın ilk takım dokunulmazlığı için Mavi ve Kırmızı Takım karşı karşıya geldi. Yarışmacılar tavuk konseptinde hazırladıkları tabaklarla şeflerin karşısına çıktı. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 15 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Eylül MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından puan üstünlüğü ile kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takım oyununu kaybeden ekip için gecenin ikinci etabı bireysel dokunulmazlık mücadelesi olacak. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme potasına girmekten kurtulacak ve takım arkadaşlarından birini eleme adayı olarak belirleyebilecek.

Ardından takım oylaması sonucunda haftanın diğer eleme adayı da ortaya çıkacak. Böylece MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları belli olmaya başlayacak.

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım:

Armağan (Takım Kaptanı)

Muhammed

Nurten

Enes

Batuhan

Ayşe

Tolgahan

Şiringü

Recep

Emre Can

Kırmızı takım:

Bahar (Takım Kaptanı)

Nilay

Şükran

Tolga

Hasanalp

Eyyüp Can

Burçin

Faruk

Kübra

Şadi