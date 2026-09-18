MasterChef Türkiye'de 17 Eylül 2026 tarihli ödül oyununda kazanan yarışmacı belli oldu. Yarışmacılar, şeflerden en yüksek puanı alarak ödülü kazanmak için mücadele etti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 17 Eylül 2026 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, kim eleme adayı oldu? İşte ayrıntılar...

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım:

Armağan (Takım Kaptanı)

Muhammed

Nurten

Enes

Batuhan

Ayşe

Tolgahan

Şiringü

Recep

Emre Can

Kırmızı takım:

Bahar (Takım Kaptanı)

Nilay

Şükran

Tolga

Hasanalp

Eyyüp Can

Burçin

Faruk

Kübra

Şadi

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan yarışmacı Tolğa oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyunun ardından eleme adayı olan yarışmacılar Şiringül ve Tolgahan oldu.

MasterChef Türkiye 2026'da 3. ve 4. eleme adayları Faruk ve Şadi oldu.