MasterChef Türkiye'de 17 Eylül 2026 tarihli ödül oyununda kazanan yarışmacı belli oldu. Yarışmacılar, şeflerden en yüksek puanı alarak ödülü kazanmak için mücadele etti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 17 Eylül 2026 MasterChef ödül oyununu kim kazandı, kim eleme adayı oldu? İşte ayrıntılar...
TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi takım:
Armağan (Takım Kaptanı)
Muhammed
Nurten
Enes
Batuhan
Ayşe
Tolgahan
Şiringü
Recep
Emre Can
Kırmızı takım:
Bahar (Takım Kaptanı)
Nilay
Şükran
Tolga
Hasanalp
Eyyüp Can
Burçin
Faruk
Kübra
Şadi
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyununu kazanan yarışmacı Tolğa oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Haftanın ilk takım oyunun ardından eleme adayı olan yarışmacılar Şiringül ve Tolgahan oldu.
MasterChef Türkiye 2026'da 3. ve 4. eleme adayları Faruk ve Şadi oldu.