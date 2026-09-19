MasterChef Türkiye'de 18 Eylül 2026 tarihli takım oyununda kazanan taraf belli oldu. Yarışmacılar, şeflerden en yüksek puanı alarak oyunu kazanmak için mücadele etti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 18 Eylül 2026 MasterChef hangi takım kazandı? MasterChef 5. ve 6. eleme adayları...

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım:

Armağan (Takım Kaptanı)

Muhammed

Nurten

Enes

Batuhan

Ayşe

Tolgahan

Şiringü

Recep

Emre Can

Kırmızı takım:

Bahar (Takım Kaptanı)

Nilay

Şükran

Tolga

Hasanalp

Eyyüp Can

Burçin

Faruk

Kübra

Şadi

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununu kazanan taraf mavi takım oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyunun ardından eleme adayı olan yarışmacılar Şiringül ve Tolgahan oldu.

MasterChef Türkiye 2026'da 3. ve 4. eleme adayları Faruk ve Şadi oldu.

MASTERCHEF 18 EYLÜL KİM ELEME ADAYI OLDU?

Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele ettiği gecede kazanan isim Burçin oldu.

Burçin 5. eleme adayı olarak Tolğa'nın adını söyledi. Son eleme adayı ise oylama sonucunda Kübra olarak belirlendi.