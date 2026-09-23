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MasterChef eleme adayı kim oldu? 22 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef eleme adayı kim oldu? 22 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

23.09.2026 00:37:00
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Haber Merkezi
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MasterChef eleme adayı kim oldu? 22 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi takım ile kırmızı takım mücadele etti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 22 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan doruğa çıktı. Yeni haftada Şükran'ın kaptanlığındaki Mavi Takım ile Şiringül'ün kaptanlığındaki Kırmızı Takım, şeflerin verdiği zorlu görevleri tamamlamak için mutfakta mücadele etti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 22 Eylül 2026 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiyede haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Burçin oldu.

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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Recep ve Armağan oldu. 

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