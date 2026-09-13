MasterChef'in son bölümünde ne oldu? 12 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 12 Eylül tarihli son bölümü, gastronomi tutkunlarını ve yarışmanın sıkı takipçilerini yine ekran başına kilitledi. TV8 ekranlarınında haftanın en kritik dokunulmazlık oyunlarından biri oynandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu gecede, yarışmacılar şeflerin belirlediği zorlu konseptte en iyi tabakları çıkarmak için kıyasıya bir mücadele verdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışmacılar bu bölümde en iyi perde pilavını yapmak için kıyasıya yarıştı. 12 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununun galibi Mavi Takım oldu. Mavi takım yarışmacıları kusursuz tabaklarıyla şeflerin beğenisini toplayıp balkona çıkarak rahat bir nefes alırken; Kırmızı Takım, haftanın son eleme adaylarını belirlemek üzere meşakkatli bir bireysel dokunulmazlık mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Sıfır atık ürünleri ile en iyi yemeğe çıkarmaya çalışan yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hasan Alp oldu.