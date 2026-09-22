MasterChef Türkiye’de kaptanlık mücadelesi ekrana geldi. Gözler şimdi yeni haftanın kaptanlarına çevrildi. Peki, MasterChef kaptanlığı kim kazandı? 21 Eylül 2026 MasterChef mavi takımın kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE 20 EYLÜL KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ilk turda yaratıcılık oyunu ile eleme potasından kurtulmak için ter döktü. İkinci turun ardından yarışmaya veda eden isim Faruk oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de mavi takımın kaptanı oldu Şükran oldu. Kırmızı takımın kaptanı olarak seçilen isim ise Şiringül oldu.