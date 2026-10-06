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MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 6 Ekim Salı MasterChef Türkiye haftanın takımları

MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 6 Ekim Salı MasterChef Türkiye haftanın takımları

6.10.2026 23:48:00
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Haber Merkezi
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MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 6 Ekim Salı MasterChef Türkiye haftanın takımları

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlık heyecanı yaşanıyor. 6 Ekim Salı akşamı ekranlara gelen bölümde mavi takım kaptanı olmak için yarışmacılar hünerlerini sergilerken, gözler kaptanlık oyununu kazanacak isme çevrildi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, haftanın takımları belli oldu mu?
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MasterChef Türkiye'de yeni hafta heyecanı kaptanlık oyunuyla devam ediyor. 6 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesinden geçecek en başarılı tabağı hazırlamak için mücadele ediyor. Kaptanlık oyununun sonucuyla birlikte mavi takımın kaptanı ve onun belirleyeceği kırmızı takım kaptanı belli olacak.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 6 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanacak bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için tezgah başına geçecek. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin en başarılı tabağını hazırlayan isim mavi takım kaptanlığını kazanacak.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından kaptan, karşı takımın kaptanını da seçecek. Kırmızı takım kaptanının kim olduğu da kaptanlık oyununun tamamlanmasının ardından belli olacak.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Yeni haftada mavi ve kırmızı takımın yarışmacıları kaptanların seçimleriyle şekillenecek. Takımlar belli olduğunda mavi takım ve kırmızı takımda yer alan yarışmacıların isimleri haberimize eklenecek.

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