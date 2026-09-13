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MasterChef kim elendi? 13 Eylül 2026 MasterChef kim elendi, kim kazandı?

MasterChef kim elendi? 13 Eylül 2026 MasterChef kim elendi, kim kazandı?

13.09.2026 22:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MasterChef kim elendi? 13 Eylül 2026 MasterChef kim elendi, kim kazandı?

MasterChef Türkiye’de 13 Eylül Pazar akşamı eleme heyecanı devam ediyor. İzleyiciler eleme potasındaki 6 yarışmacının kıyasıya rekabetinin ardından kimin elendiğini merak ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? 13 Eylül 2026 MasterChef kim elendi, kim kazandı?
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MasterChef Türkiye’de eleme mücadelesi ekrana geldi. Haftanın eleme adayları belli olmuştu. Gözler şimdi gecenin sonunda belli olacak vedaya çevrildi. Peki, MasterChef kim elendi? 13 Eylül 2026 MasterChef kim elendi, kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

İlk eleme adayları Cansu ve Nilay olmuştu.

İkinci takım oyununda kırmızı takımdan dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Muhammed oldu. Günün eleme adayları ise Emre ve Tolgahan olmuştu.

Üçüncü takım oyununda ise Recep ve Şadi eleme adayı oldu. 

MASTERCHEF TÜRKİYE 13 EYLÜL KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ilk turda yaratıcılık oyunu ile eleme potasından kurtulmak için ter döktü. İkinci turun ardından yarışmaya veda eden isim belli olacak.

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