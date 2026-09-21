MasterChef Türkiye'de 20 Eylül 2026 tarihli bölümde veda eden yarışmacı belli oldu. Yarışmacılar, şeflerden en yüksek puanı alarak yarışmaya devam etmek için mücadele etti. Peki, MasterChef kim elendi? 20 Eylül 2026 MasterChef kim elendi, kim kazandı?

TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım:

Armağan (Takım Kaptanı)

Muhammed

Nurten

Enes

Batuhan

Ayşe

Tolgahan

Şiringü

Recep

Emre Can

Kırmızı takım:

Bahar (Takım Kaptanı)

Nilay

Şükran

Tolga

Hasanalp

Eyyüp Can

Burçin

Faruk

Kübra

Şadi

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Haftanın ilk takım oyunun ardından eleme adayı olan yarışmacılar Şiringül ve Tolgahan oldu.

MasterChef Türkiye 2026'da 3. ve 4. eleme adayları Faruk ve Şadi oldu.

3. oyunun sonunda ise Burçin 5. eleme adayı olarak Tolğa'nın adını söyledi. Son eleme adayı ise oylama sonucunda Kübra olarak belirlendi.

MasterChef Türkiye 2026'da son eleme adayları Nurten ve Ayşe oldu.

MASTERCHEF 20 EYLÜL KİM ELENDİ?

MasterChef'te 20 Eylül'de elenen yarışmacı Faruk oldu.