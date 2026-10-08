MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, düello formatında karşı karşıya gelirken gecenin konsepti köfte oldu. Yarışmacılar farklı köfte çeşitlerini hazırlayarak şeflerin beğenisine sundu. Peki, MasterChef'te 1. ve 2. eleme adayı kim oldu? 7 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Şadi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026' da günün eleme adayları Nurten ve Ayşe oldu.