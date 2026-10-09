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MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 8 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 8 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

9.10.2026 00:28:00
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Haber Merkezi
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MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 8 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin 8 Ekim 2026 tarihli bölümünde Mavi ve Kırmızı Takım, haftanın dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki,MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 8 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 8 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Muhammed oldu. 

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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Nilay ve Buse oldu. 

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