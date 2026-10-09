MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? 8 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Muhammed oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Nilay ve Buse oldu.