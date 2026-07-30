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MasterChef’te ana kadroya giren 11. isim kim oldu? 29 Temmuz MasterChef’te hangi yarışmacı kazandı?

MasterChef’te ana kadroya giren 11. isim kim oldu? 29 Temmuz MasterChef’te hangi yarışmacı kazandı?

30.07.2026 00:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MasterChef’te ana kadroya giren 11. isim kim oldu? 29 Temmuz MasterChef’te hangi yarışmacı kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 29 Temmuz Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin karşısında kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef’te ana kadroya giren 11. isim kim oldu? 29 Temmuz MasterChef’te hangi yarışmacı kazandı?
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TV8’in heyecanla izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Peki, MasterChef’te ana kadroya giren 11. isim kim oldu? 29 Temmuz MasterChef’t

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 11. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya giren 11. isim belli olduğunda haberimiz güncellenecek

MASTERCHEF 2026 ANA KADRO LİSTESİ

MasterChef'te ilk 10 önlük sahibini buldu. 29 Temmuz yayınlanan bölümde 11. önlük için mücadele edilecek.

Batuhan Nazikoğlu

Nilay Özgen

Hasan Alp Karabacak

Şiringül Kaya

Enes Vardar

Eyüp Can Güneş

Demirhan Ali

Nurten Tamer Ocak

Şadi Altınay

Burçin

MASTERCHEF YEDEK KADRO LİSTESİ

28 Temmuz'daki yedek kadro mücadelesinde kazanan isimler şöyle:

Emre

Cansu

Hami Efe

Fatma

Faruk

Nesibe

Esra

Betül

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