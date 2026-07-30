MasterChef’te ana kadroya giren 11. isim kim oldu? 29 Temmuz MasterChef’te hangi yarışmacı kazandı?

TV8’in heyecanla izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Peki, MasterChef’te ana kadroya giren 11. isim kim oldu? 29 Temmuz MasterChef’t
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 11. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren 11. isim belli olduğunda haberimiz güncellenecek
MASTERCHEF 2026 ANA KADRO LİSTESİ
MasterChef'te ilk 10 önlük sahibini buldu. 29 Temmuz yayınlanan bölümde 11. önlük için mücadele edilecek.
Batuhan Nazikoğlu
Nilay Özgen
Hasan Alp Karabacak
Şiringül Kaya
Enes Vardar
Eyüp Can Güneş
Demirhan Ali
Nurten Tamer Ocak
Şadi Altınay
Burçin
MASTERCHEF YEDEK KADRO LİSTESİ
28 Temmuz'daki yedek kadro mücadelesinde kazanan isimler şöyle:
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma
Faruk
Nesibe
Esra
Betül