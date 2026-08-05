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MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 4 Ağustos 2026 Salı günü ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu?

MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 4 Ağustos 2026 Salı günü ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu?

5.08.2026 00:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 4 Ağustos 2026 Salı günü ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. yarışmacı merak ediliyor. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 4 Ağustos 2026 Salı günü ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu?
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MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanında sona yaklaşılırken, yarışmacılar ana kadroya girebilmek ve önlüğü kazanmak için şeflerin karşısına en iyi tabaklarını çıkarmaya devam ediyor. Peki, MasterChef'te ana kadroya kim girdi? 4 Ağustos 2026 Salı günü ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? İşte ayrıntılar...

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MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadroya giren 16. yarışmacısı Simge oldu.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İSİMLER

MasterChef Türkiye'de ana kadro için mücadele devam ederken, şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar gruplara göre şöyle:

1. Grup: Furkan, Eylül, Çağatay, Onur ve Hilal.

2. Grup: Sercan, Ayla, Nurten, Şadi ve Burçin.

3. Grup: Tolga, Muhammed, Ayşe ve Gül.

MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM ANA KADAROYA GİRDİ?

İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin değerlendirmesi sonucunda Betül, Esra, Faruk ve Nesibe yedek kadroya girmeye hak kazandı.

1. Grup Yedek Yarışmacıları

Birinci grupta yedek kadroda yer alan yarışmacılar ise Emre, Cansu, Hami Efe ve Fatma oldu.

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