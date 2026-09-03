TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Peki, Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2026 MasterChef 3. ve 4. eleme adayı...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te pazartesi günü bireysel dokunulmazlığı kazanan Şükran, eleme potasına göndermek üzere Muhammed’i seçmişti. Böylece MasterChef Türkiye’de haftanın 1. eleme adayı Muhammed olmuştu.
Haftanın 2. eleme adayı ise Koray olarak belirlenmişti.
MasterChef'te eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrası belli olacak. Açıklama yapıldığında haberimiz eşzamanlı olarak güncellenecektir.