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Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2026 MasterChef 3. ve 4. eleme adayı...

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2026 MasterChef 3. ve 4. eleme adayı...

3.09.2026 00:03:00
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Haber Merkezi
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Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2026 MasterChef 3. ve 4. eleme adayı...

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecan yaşandı. 2 Eylül 2026 Çarşamba akşamı Mavi ve Kırmızı Takım, şeflerin verdiği konsept doğrultusunda en başarılı tabakları hazırlamak için mücadele etti. Peki, Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2026 MasterChef 3. ve 4. eleme adayı..
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Peki, Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül 2026 MasterChef 3. ve 4. eleme adayı...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te pazartesi günü bireysel dokunulmazlığı kazanan Şükran, eleme potasına göndermek üzere Muhammed’i seçmişti. Böylece MasterChef Türkiye’de haftanın 1. eleme adayı Muhammed olmuştu.

Haftanın 2. eleme adayı ise Koray olarak belirlenmişti.

MasterChef'te eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrası belli olacak. Açıklama yapıldığında haberimiz eşzamanlı olarak güncellenecektir.

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