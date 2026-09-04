TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Peki, Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Eylül 2026 MasterChef 5. ve 6. eleme adayı...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan taraf mavi takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ayşe oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te pazartesi günü bireysel dokunulmazlığı kazanan Şükran, eleme potasına göndermek üzere Muhammed’i seçmişti. Böylece MasterChef Türkiye’de haftanın 1. eleme adayı Muhammed olmuştu.

Haftanın 2. eleme adayı ise Koray olarak belirlenmişti.

İkini dokunulmazlık oyunun ardından ise kırmızı takımdan Şükran ve Emre eleme potasına dahil oldu.

Perşembe günü gerçekleşen takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe ilk eleme adayı olarak Şadi'yi seçti. Oylama ile potaya giren diğer isim ise kaptan Cansu oldu.