MasterChef Türkiye'de yeni haftanın üçüncü takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi Takım ile Kırmızı Takım, en yüksek puanı almak için mücadele etti. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 2 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiyede haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Tolgahan oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Batuhan ve Nurten oldu.