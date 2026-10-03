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MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 2 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 2 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

3.10.2026 00:33:00
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Haber Merkezi
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MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 2 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Mavi Takım ile Kırmızı Takım karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 2 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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MasterChef Türkiye'de yeni haftanın üçüncü takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi Takım ile Kırmızı Takım, en yüksek puanı almak için mücadele etti. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 2 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiyede haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Tolgahan oldu.

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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Batuhan ve Nurten oldu. 

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