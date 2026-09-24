MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 23 Eylül 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de yeni haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 22 Eylül’de oynanan haftanın ilk dokunulmazlığını Mavi Takım kazanırken, Kırmızı Takım’dan Recep ve Armağan eleme potasına gönderilmişti. 23 Eylül Çarşamba akşamı oynanan yeni dokunulmazlık oyununun ardından gözler, gecenin kazanan takımına ve eleme potasına girecek yeni yarışmacılara çevrildi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM HANGİSİ?

Dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

Masterchef 3.ve 4. Eleme adayları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme potası, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Burçin, eleme potasına Recep'i gönderdi.