TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de yeni haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 24 Eylül’de oynanan haftanın ilk dokunulmazlığını Mavi Takım kazanırken, Kırmızı Takım’dan Recep ve Armağan eleme potasına gönderilmişti. 24 Eylül Perşembe akşamı oynanan yeni dokunulmazlık oyununun ardından gözler, gecenin kazanan takımına ve eleme potasına girecek yeni yarışmacılara çevrildi. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 24 Eylül 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM HANGİSİ?

Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme potası, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Burçin, eleme potasına Recep'i gönderdi.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

Masterchef 3.ve 4. eleme adayları Eyyüp Can ve Nilay oldu.

MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

3. takım oyununun ardından Enes ve Hasan Alp eleme adayı oldu.