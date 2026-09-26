MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı devam ederken yarışmanın 25 Eylül 2026 tarihli bölümünde yaşananlar izleyicilerin gündemine geldi. Ödül oyununu hangi takımın kazandığı ve eleme potasına giren yeni isimler merak ediliyor. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 25 Eylül 2026 MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM HANGİSİ?

Ödül oyununu kazanan yarışmacı Nilay oldu.

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme potası, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Burçin, eleme potasına Recep'i gönderdi.

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

Masterchef 3.ve 4. eleme adayları Eyyüp Can ve Nilay oldu.

MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

3. takım oyununun ardından Enes ve hasan Alp eleme adayı oldu.