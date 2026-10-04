MasterChef Türkiye 2026'da bir haftanın daha sonuna gelinirken eleme potasına girecek isimler belli oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılar, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için en iyi tabağı hazırlamaya çalıştı. Günün sonunda başarılı olamayan yarışmacılar ise eleme riskiyle karşı karşıya kaldı. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 3 Ekim 2026 MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiyede haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Nilay oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Şükran ve Tolgahan oldu.