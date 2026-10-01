MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi Takım ile Kırmızı Takım, sokak lezzetleri konseptiyle hazırlanan yemeklerde en yüksek puanı almak için mücadele etti. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 30 Eylül 2026 MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiyede haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan Emre oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Kübra ve Ayşe oldu.