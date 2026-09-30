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MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef Türkiye kazanan yarışmacı kim oldu? Haftanın kaptanları...

MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef Türkiye kazanan yarışmacı kim oldu? Haftanın kaptanları...

30.09.2026 00:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef Türkiye kazanan yarışmacı kim oldu? Haftanın kaptanları...

MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanlık oyunu 29 Eylül Salı akşamı ekrana geldi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında hünerlerini sergileyerek kaptanlık için mücadele etti. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef Türkiye kazanan yarışmacı kim oldu?
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MasterChef Türkiye’de 29 Eylül Salı akşamı kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef Türkiye kazanan yarışmacı kim oldu?

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MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Masterchef'te elenen yarışmacı Recep oldu.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı Enes oldu.

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Eyyüp Can oldu. Kırmızı takımın kaptanı olarak Nurten'i seçti.

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