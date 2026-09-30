MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef Türkiye kazanan yarışmacı kim oldu? Haftanın kaptanları...

MasterChef Türkiye’de 29 Eylül Salı akşamı kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? 29 Eylül MasterChef Türkiye kazanan yarışmacı kim oldu?
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
Masterchef'te elenen yarışmacı Recep oldu.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te ödül oyununu kazanan yarışmacı Enes oldu.
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Eyyüp Can oldu. Kırmızı takımın kaptanı olarak Nurten'i seçti.