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Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Eylül 2026 Masterchef'te neler yaşandı?

Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Eylül 2026 Masterchef'te neler yaşandı?

8.09.2026 00:15:00
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Haber Merkezi
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Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Eylül 2026 Masterchef'te neler yaşandı?

Ekranların en sevilen ve en çok izlenen lezzet yarışması MasterChef Türkiye'de rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ediyor! Peki, Masterchef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Eylül 2026 Masterchef'te neler yaşandı?
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Her pazartesi olduğu gibi, 7 Eylül 2026 Pazartesi akşamı da yarışmacılar mutfağa sadece yeteneklerini sergilemek için değil, aynı zamanda takım kaptanı olabilmek için giriyor.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın zorlu değerlendirmeleri sonucunda istenen tabağı en kusursuz şekilde çıkaran yarışmacı, gecenin sonunda kaptanlık önlüğünü giyecek.

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam ekrana gelen bölümde yarışmacılar en iyi Kayseri yağlaması yapmak için mücadele etti. MasterChef kuralları gereği, mavi takım kaptanı olan yarışmacı, kendisine rakip olarak kırmızı takım kaptanını seçme hakkına sahip oluyor. Mavi takım kaptanı olan  Tolga  bu zorlu haftada karşısında rakip olarak Şadi'yi Kırmızı Takım Kaptanı olarak belirledi. Böylece haftanın rekabet haritası da çizilmiş oldu.

İlgili Konular: #TV8 #Masterchef Türkiye

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