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MasterChef’te kim elendi? 27 Eylül MasterChef Türkiye eleme gecesinde yaşananlar

MasterChef’te kim elendi? 27 Eylül MasterChef Türkiye eleme gecesinde yaşananlar

28.09.2026 00:05:00
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Haber Merkezi
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MasterChef’te kim elendi? 27 Eylül MasterChef Türkiye eleme gecesinde yaşananlar

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme gecesi 27 Eylül Pazar akşamı ekrana geldi. Yarışmacılar, şeflerin karşısında son kez hünerlerini sergileyerek yarışmada kalabilmek için mücadele etti. Eleme gecesinin sonunda bir yarışmacı için MasterChef macerası sona erdi. Peki, MasterChef’te kim elendi? 27 Eylül MasterChef Türkiye eleme gecesinde yaşananlar

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MasterChef Türkiye’de 27 Eylül Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından bir isim yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? 27 Eylül MasterChef Türkiye eleme gecesinde yaşananlar

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Masterchef elenen yarışmacı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes, Hasan Alp, Muhammed ve Ayşe.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masterchef dokunulmazlık oyununda yarışmacılar börek yaptı. Kazanan taraf kırmızı takım oldu. Bu sebeple mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

26 EYLÜL 2026 MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te haftanın eleme adayları Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes ve Hasan Alp olmuştu. 26 Eylül 2026 mavi takımda en iyi tabağı yapan isim Nilay oldu ve Muhammed'in ismini verdi. Gecenin sonunda eleme potasına giren diğer isim ise Ayşe oldu.

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