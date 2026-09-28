MasterChef Türkiye’de 27 Eylül Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından bir isim yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? 27 Eylül MasterChef Türkiye eleme gecesinde yaşananlar

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Masterchef elenen yarışmacı açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes, Hasan Alp, Muhammed ve Ayşe.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Masterchef dokunulmazlık oyununda yarışmacılar börek yaptı. Kazanan taraf kırmızı takım oldu. Bu sebeple mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

26 EYLÜL 2026 MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te haftanın eleme adayları Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes ve Hasan Alp olmuştu. 26 Eylül 2026 mavi takımda en iyi tabağı yapan isim Nilay oldu ve Muhammed'in ismini verdi. Gecenin sonunda eleme potasına giren diğer isim ise Ayşe oldu.