TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı yaşandı. Peki, Masterchef'te kim elendi? 6 Eylül 2026 MasterChef kim elendi, kim kazandı?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te pazartesi günü bireysel dokunulmazlığı kazanan Şükran, eleme potasına göndermek üzere Muhammed’i seçmişti. Böylece MasterChef Türkiye’de haftanın 1. eleme adayı Muhammed olmuştu.

Haftanın 2. eleme adayı ise Koray olarak belirlenmişti.

İkini dokunulmazlık oyunun ardından ise kırmızı takımdan Şükran ve Emre eleme potasına dahil oldu.

Perşembe günü gerçekleşen takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe ilk eleme adayı olarak Şadi'yi seçti. Oylama ile potaya giren diğer isim ise kaptan Cansu oldu.

Cuma günü gerçekleşen son takım oyununun ardından eleme adayı Şiringül ve Nurten oldu.

MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

Zorlu mücadelenin ardından 5 Eylül gecesinde ana kadroya giren yarışmacı Tolgahan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

8 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği gecede ikinci tura kalarak Mehmet Şef'in tabağını yapan Cansu, Şiringül, Emre ve Koray kıyasıya rekabet etti. Cansu'nun birinci, Şiringül'ün ise ikinci olarak çıktığı potadan çıkamayan ve yarışmaya veda eden isim ise Koray oldu.