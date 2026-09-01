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Masterchef'te kim kaptan oldu? 31 Ağustos 2026 Masterchef Türkiye'de kim kazandı?

Masterchef'te kim kaptan oldu? 31 Ağustos 2026 Masterchef Türkiye'de kim kazandı?

1.09.2026 00:15:00
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Haber Merkezi
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Masterchef'te kim kaptan oldu? 31 Ağustos 2026 Masterchef Türkiye'de kim kazandı?

MasterChef Türkiye’de yarışmacılar mavi takımın kaptanlığı için ter döktü. 31 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar mücadele etti. Peki, Masterchef'te kim kaptan oldu? 31 Ağustos 2026 Masterchef Türkiye'de kim kazandı?
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Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürilik ettiği Masterchef yarışmasında kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımın kaptanları ise merak ediliyor. Peki, Masterchef'te kim kaptan oldu? 31 Ağustos 2026 Masterchef Türkiye'de kim kazandı?

MASTERCHEF'TE DÜN KİM ELENDİ?

MasterChef'e veda eden yarışmacı Simge oldu.

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımın kaptanı Eyyüp Can oldu.

MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununu kazanan Eyyüp Can kırmızı takımın kaptanı olarak Cansu'yu seçti.

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