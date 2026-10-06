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MasterChef'te kim kaptanlığı kazandı? 5 Ekim 2026 MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'te kim kaptanlığı kazandı? 5 Ekim 2026 MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?

6.10.2026 00:14:00
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Haber Merkezi
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MasterChef'te kim kaptanlığı kazandı? 5 Ekim 2026 MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2026'da haftanın ilk gününde yarışmacılar ödül oyunu için kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef'te kim kaptanlığı kazandı? 5 Ekim 2026 MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?
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MasterChef Türkiye 2026'da yeni haftanın ilk oyunu geride kaldı. Haftanın ilk oyununda yarışmacılar, ödülün sahibi olmak için en iyi tabağı hazırlamaya çalıştı. Peki, MasterChef'te kim kaptanlığı kazandı? 5 Ekim 2026 MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Batuhan oldu.

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 5 Ekim'de kaptanlık oyunu gerçekleşmedi. Yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. Kaptanlık oyunu 7 Ekim Salı günü gerçekleşecek.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNUN KAZANANI KİM OLDU?

Masterchef'te ödül oyunun kazananı Tolgahan oldu.

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