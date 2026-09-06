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Masterchef'te kim kazandı? 5 Eylül 2026 Masterchef ana kadroya kim girdi?

Masterchef'te kim kazandı? 5 Eylül 2026 Masterchef ana kadroya kim girdi?

6.09.2026 00:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Masterchef'te kim kazandı? 5 Eylül 2026 Masterchef ana kadroya kim girdi?

MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar 5 Eylül gecesinde bir kez daha tezgâh başına geçti. Gecenin sonunda şeflerin beğenisini kazanan isim ana kadroya adını yazdırdı. Peki, Masterchef'te kim kazandı? 5 Eylül 2026 Masterchef ana kadroya kim girdi?
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro mücadelesi tüm heyecanıyla sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın değerlendirmeleri sonucunda 5 Eylül akşamının kazananı belli oldu. Peki, Masterchef'te kim kazandı? 5 Eylül 2026 Masterchef ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ, KİM KAZANDI?

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de heyecan hız kesmeden sürüyor. Yarışmacılar, ana kadroda yer alabilmek için hazırladıkları tabakları Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın beğenisine sundu. Zorlu mücadelenin ardından 5 Eylül gecesinde ana kadroya giren yarışmacı Tolgahan oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasında dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. MasterChef Türkiye 2026'nın mavi takım yarışmacıları arasında oynanan bireysel dokunulmazlığını ise Hasan Alp kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU?

  • Muhammed
  • Koray
  • Şükran
  • Emre
  • Şadi
  • Cansu
  • Şiringül
  • Nurten
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