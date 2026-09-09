TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu için heyecan yaşandı. Peki, Masterchef'te kim kazandı? 8 Eylül 2026 MasterChef kim eleme adayı oldu, kim kazandı?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
8 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği gecede ikinci tura kalarak Mehmet Şef'in tabağını yapan Cansu, Şiringül, Emre ve Koray kıyasıya rekabet etti. Cansu'nun birinci, Şiringül'ün ise ikinci olarak çıktığı potadan çıkamayan ve yarışmaya veda eden isim ise Koray oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIMLAR
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tolga
Bahar
Şükran
Şiringül
Cansu
Nilay
Kübra
Burçin
Nurten
Ayşe
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Şadi
Tolgahan
Muhammed
Emre
Enes
Hasan
Eyüp Can
Recep
Armağan
Batuhan
MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te ilk takım oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te pazartesi günü bireysel dokunulmazlığı kazanan Bahar ilk eleme adayı olarak Cansu'nun adını verdi. İkinci eleme adayı olarak ise oylama sonucu Nilay seçildi.