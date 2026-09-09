TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu için heyecan yaşandı. Peki, Masterchef'te kim kazandı? 8 Eylül 2026 MasterChef kim eleme adayı oldu, kim kazandı?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

8 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği gecede ikinci tura kalarak Mehmet Şef'in tabağını yapan Cansu, Şiringül, Emre ve Koray kıyasıya rekabet etti. Cansu'nun birinci, Şiringül'ün ise ikinci olarak çıktığı potadan çıkamayan ve yarışmaya veda eden isim ise Koray oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIMLAR

MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Tolga

Bahar

Şükran

Şiringül

Cansu

Nilay

Kübra

Burçin

Nurten

Ayşe

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Şadi

Tolgahan

Muhammed

Emre

Enes

Hasan

Eyüp Can

Recep

Armağan

Batuhan

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te ilk takım oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te pazartesi günü bireysel dokunulmazlığı kazanan Bahar ilk eleme adayı olarak Cansu'nun adını verdi. İkinci eleme adayı olarak ise oylama sonucu Nilay seçildi.