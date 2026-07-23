Masterchef Türkiye'de 22 Temmuz 2026'da kimler yedek kadrosuna kaldı? Masterchef yedek kadroya giren yarışmacılar

Masterchef programı bugün yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlandı. Programın bugün yayınlanan bölümünde yedek kadroya giren yarışmacılar belirlendi. Peki, 22 Temmuz Çarşamba MasterChef'te yedeklerden kim girdi?
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 6. VE 7 YARIŞMACI BELLİ OLDU MU?
22 Temmuz 2026 Çarşamba günü itibarıyla MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 6. ve 7 yarışmacı henüz belli olmadı.
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?
Şeflerin yaptığı son değerlendirmelerin ardından 2 yarışmacı, yedeklerden ana kadroya katılma hakkı elde edecek.
Ana kadroya yedeklerden giren yarışmacıların isimleri TV8 yayınının ardından resmi olarak açıklandığında güncellenecektir.
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN İLK İSİM KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmelerinin ilk gününde Batuhan Nazikoğlu, hazırladığı başarılı tabakla rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk ana kadro yarışmacısı olmayı başardı.
MASTERCHEF ANA KAROYA GİREN 2. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay oldu.
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 3. İSİM KİM OLDU?
En başarılı tabağı hazırlayan Hasan Alp Karabacak MasterChef 2026 ana kadrosuna giren üçüncü isim oldu.ax
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 4. İSİM KİM OLDU?
MasterChef ana kadroya giren 4. yarışmacı Şiringül oldu.
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 5. İSİM KİM OLDU?
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes oldu.