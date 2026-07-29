Masterchef Türkiye'de 28 Temmuz 2026'da kimler yedek kadrosuna kaldı? Masterchef yedek kadroya giren yarışmacılar...

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro için verilen mücadelenin ilk etabı geride kaldı. 28 Temmuz Salı akşamı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedek kadroya giren ve yarışmaya veda eden isimler belli oldu. Peki, Masterchef Türkiye'de 28 Temmuz 2026'da kimler yedek kadrosuna kaldı? işte Masterchef yedek kadroya giren yarışmacılar...
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?
MasterChef Türkiye 2026'da ikinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin değerlendirmesiyle yedek kadroya girerek ana kadroya dahil olan yarışmacılar Betül, Esra, Faruk ve Nesibe oldu.
MASTERCHEF'TE YEDEK KADRO NASIL BELİRLENİYOR?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya doğrudan giremeyen yarışmacılar, kendi gruplarında düzenlenen yedek kadro seçmelerinde yeniden mücadele ediyor. Şeflerin belirlediği yaratıcı tabak ve teknik etaplarda başarılı olan yarışmacılar yedek kadroya girerken, sezon içerisinde ana kadroda herhangi bir eksilme yaşanması durumunda belirlenen kurallar doğrultusunda ana kadroya dahil edilebiliyor.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.
1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma