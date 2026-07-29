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Masterchef Türkiye'de 28 Temmuz 2026'da kimler yedek kadrosuna kaldı? Masterchef yedek kadroya giren yarışmacılar...

Masterchef Türkiye'de 28 Temmuz 2026'da kimler yedek kadrosuna kaldı? Masterchef yedek kadroya giren yarışmacılar...

29.07.2026 00:27:00
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Haber Merkezi
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Masterchef Türkiye'de 28 Temmuz 2026'da kimler yedek kadrosuna kaldı? Masterchef yedek kadroya giren yarışmacılar...

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı sürerken, 28 Temmuz Salı akşamı yedek kadroya kalan yarışmacılar merak konusu oldu. Peki, Masterchef Türkiye'de 28 Temmuz 2026'da kimler yedek kadrosuna kaldı? işte Masterchef yedek kadroya giren yarışmacılar...
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MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro için verilen mücadelenin ilk etabı geride kaldı. 28 Temmuz Salı akşamı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedek kadroya giren ve yarışmaya veda eden isimler belli oldu. Peki, Masterchef Türkiye'de 28 Temmuz 2026'da kimler yedek kadrosuna kaldı? işte Masterchef yedek kadroya giren yarışmacılar...

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MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'da ikinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin değerlendirmesiyle yedek kadroya girerek ana kadroya dahil olan yarışmacılar Betül, Esra, Faruk ve Nesibe oldu.

MASTERCHEF'TE YEDEK KADRO NASIL BELİRLENİYOR?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya doğrudan giremeyen yarışmacılar, kendi gruplarında düzenlenen yedek kadro seçmelerinde yeniden mücadele ediyor. Şeflerin belirlediği yaratıcı tabak ve teknik etaplarda başarılı olan yarışmacılar yedek kadroya girerken, sezon içerisinde ana kadroda herhangi bir eksilme yaşanması durumunda belirlenen kurallar doğrultusunda ana kadroya dahil edilebiliyor.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

1. GRUP

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

2. GRUP

Sercan

Ayla

Nurten

Şadi

Burçin

MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

Emre

Cansu

Hami Efe

Fatma

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