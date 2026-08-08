MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Yarışmacılar ilk 20'de yer alabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef Türkiye'de 7 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? Masterchef'te kim kazandı?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BUGÜN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026'da 7 Ağustos'ta ana kadroya dahil olan 19. yarışmacı Armağan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİMLER GİRDİ?

1 - Batuhan

2 - Nilay

3 - Hasan Alp

4 - Şiringül

5 - Enes

6 - Eyyüp Can

7 - Demirhan

8 - Nurten

9 - Şadi

10 - Burçin Oğuz

11 - Tolga Çakuş

12 - Muhammed

13 - Ayşe

14 - Kübra

15 - Gül

16 - Simge

17 - Bahar

18 - Şükran

19 - Armağan

MASTERCHEF'TE YEDEKLER KİM OLDU?

1 - Emre

2 - Cansu

3 - Hami Efe

4 - Fatma

5 - Faruk

6 - Nesibe

7 - Esra

8 - Betül

9 - Buse

10 - Tolgahan

11- Sultan