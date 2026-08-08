MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Yarışmacılar ilk 20'de yer alabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef Türkiye'de 7 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? Masterchef'te kim kazandı?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BUGÜN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2026'da 7 Ağustos'ta ana kadroya dahil olan 19. yarışmacı Armağan oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİMLER GİRDİ?
1 - Batuhan
2 - Nilay
3 - Hasan Alp
4 - Şiringül
5 - Enes
6 - Eyyüp Can
7 - Demirhan
8 - Nurten
9 - Şadi
10 - Burçin Oğuz
11 - Tolga Çakuş
12 - Muhammed
13 - Ayşe
14 - Kübra
15 - Gül
16 - Simge
17 - Bahar
18 - Şükran
19 - Armağan
MASTERCHEF'TE YEDEKLER KİM OLDU?
1 - Emre
2 - Cansu
3 - Hami Efe
4 - Fatma
5 - Faruk
6 - Nesibe
7 - Esra
8 - Betül
9 - Buse
10 - Tolgahan
11- Sultan