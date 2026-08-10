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MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? Masterchef'te yedekler kim oldu?

MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? Masterchef'te yedekler kim oldu?

10.08.2026 00:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? Masterchef'te yedekler kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? Masterchef'te yedekler kim oldu?
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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Yarışmacılar ilk 20'de yer alabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? Masterchef'te yedekler kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BUGÜN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026'da 9 Ağustos'ta son yedek yarışmacılar da belli oldu. Recep, Asuman ve Olabiyi son haftanın yedekleri olarak seçildi.

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİMLER GİRDİ?

1 - Batuhan 

2 - Nilay 

3 - Hasan Alp

4 - Şiringül

5 - Enes 

6 - Eyyüp Can

7 - Demirhan

8 - Nurten

9 - Şadi

10 - Burçin Oğuz

11 - Tolga Çakuş

12 - Muhammed

13 - Ayşe

14 - Kübra 

15 - Gül

16 - Simge

17 - Bahar 

18 - Şükran

19 - Armağan

20 - Koray

MASTERCHEF'TE YEDEKLER KİM OLDU?

1 - Emre

2 - Cansu

3 - Hami Efe

4 - Fatma

5 - Faruk

6 - Nesibe

7 - Esra

8 - Betül

9 - Buse

10 - Tolgahan

11- Sultan

12 - Recep

13 - Asuman

14 - Olabiyi

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