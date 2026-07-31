MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Yarışmacılar ilk 20'de yer alabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadroya 12. giren yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz'da ana kadroya kim girdi?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BUGÜN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİMLER GİRDİ?
1 - Batuhan
2 - Nilay
3 - Hasan Alp
4 - Şiringül
5 - Enes
6 - Eyyüp Can
7 - Demirhan
8 - Nurten
9 - Şadi
10 - Burçin Oğuz
11 - Tolga Çakuş
12 - Muhammed
MASTERCHEF'TE İLK HAFTANIN YEDEKLERİ KİM OLDU?
1 - Emre
2 - Cansu
3 - Hami Efe
4 - Fatma
5 - Faruk
6 - Nesibe
7 - Esra
8 - Betül