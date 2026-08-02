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MasterChef Türkiye'de ana kadroya 14. giren yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos'ta ana kadroya kim girdi?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya 14. giren yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos'ta ana kadroya kim girdi?

2.08.2026 01:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye'de ana kadroya 14. giren yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos'ta ana kadroya kim girdi?

Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak 14. yarışmacısı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadroya 14. giren yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos'ta ana kadroya kim girdi?
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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla başladı. Yarışmacılar ilk 20'de yer alabilmek için kıyasıya rekabet etti. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadroya 14. giren yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos'ta ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BUGÜN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİMLER GİRDİ?

1 - Batuhan 

2 - Nilay 

3 - Hasan Alp

4 - Şiringül

5 - Enes 

6 - Eyyüp Can

7 - Demirhan

8 - Nurten

9 - Şadi

10 - Burçin Oğuz

11 - Tolga Çakuş

12 - Muhammed

13 - Ayşe

14 - Kübra 

MASTERCHEF'TE İLK HAFTANIN YEDEKLERİ KİM OLDU?

1 - Emre

2 - Cansu

3 - Hami Efe

4 - Fatma

5 - Faruk

6 - Nesibe

7 - Esra

8 - Betül

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